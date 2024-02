La squadra di Palladino mai veramente pericolosa Per vincere serve fare di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) La legge (non scritta) del calcio è semplice: portiere para, attaccante segna. Portiere, Di Gregorio, ha parato; Djuric, attaccante, non ha mai tirato. Si traduce così il Monza a Udine: uno 0-0 che va visto come un punto guadagnato su un campo difficile e un avversario - non tradisca la classifica - ostico e ben attrezzato. Il rammarico, però, che Raffaelesi riporta in valigia, è quello di non essere mai riuscita, la sua, a provare amale a Cioffi che lì dietro qualcosa ti lascia. Ci hanno provato Valentin Carboni e Zerbin subentrati nella ripresa, ma nemmeno il tempo di prendere le misure che sono arrivati i tre fischi di Prontera a rompere il silenzio del campo. Di fatto le due squadre hanno rispettato i decibel dello stadio: da una parte era vuota la curva di casa per la squalifica dopo gli insulti ...