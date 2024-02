La sorella di Dirk Hamer | «Vittorio Emanuele di Savoia sparò a mio fratello e non potrò dimenticarlo | sarà giudicato da Dio»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il 18 agosto 1978 il diciannovenne tedesco muore in seguito a un colpo di fucile esploso dalla carabina del principedisull’Isola di Cavallo, in Corsica. La modella: «mi auguro che alla fine si sia pentito»

Tuttavia, è stato poi prosciolto da questa accusa. La sorella di Dirk Hamer ha dichiarato che non potrà mai dimenticare l'incidente e che Vittorio Emanuele di Savoia sarà giudicato da Dio. Riflessioni ...Intervistata dall'Adnkronos, la sorella di Dirk Hamer - il ragazzo tedesco ferito a morte da un proiettile sull'isola di Cavallo, in Corsica, il 17 agosto 1978 - torna sulla spinosa vicenda ...La sorella di Dirk Hamer ucciso da un proiettile nel 1978 intervistata dall'Adnkronos: "Da lui mai una parola di pentimento, davanti a Dio non può più mentire" "Liberazione e sollievo". Quando stamane ...