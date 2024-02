La sentenza dell’Aja su Israele è stata inutile? No | e dobbiamo essere consapevoli del perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) A una settimana dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) de L’Aja, che ha accolto la denuncia del Sudafrica, dichiarato “plausibile” che a Gaza sia in corso un genocidio e ordinato adi mettere in atto “misure cautelari” per impedire che si concretizzi, la discussione sul valore del pronunciamento del tribunale Onu è ancora aperta.la fotografia di ciò che accade sul campo è impietosa e sembra stagliarsi lì a dirci che le decisioni del massimo organo giudiziario dell’Onu sono, quanto meno, impotenti., infatti, non ha fermato né frenato il massacro in corso a Gaza. All’ordine della CIG di fornire assistenza umanitaria ai palestinesi a Gaza ha risposto mettendo in stato di accusa l’intera Unrwa, immediatamente seguita da numerosi Paesi occidentali – compresa l’Italia – che hanno deciso, sulla ...