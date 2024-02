La scrittura a mano non è solo un’arte antica | ma anche uno strumento potentissimo per il nostro cervello

Sempre più bimbi avrebbero una grande difficoltà a scrivere in corsivo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Occupational therapy in health care” che aggiunge: il 21,6% di bambini è a rischio ...Il disegno 446, firmato in legge nell'ottobre, si pone in contrasto con la tendenza anti-corsivo che per anni ha caratterizzato lo stato americano Non è più così scontato imparare a scrivere in corsiv ...Questo cambiamento legislativo impone, per la prima volta in anni, l’insegnamento della scrittura a mano a circa 2,6 milioni di studenti californiani, dall’età di 6 fino a 12 anni. In particolare, il ...