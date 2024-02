La Russia di Putin non marcia con il vento in poppa Polillo spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per il Fatto quotidiano le recenti previsioni del Fondo monetario internazionale sulle sorti dell’economia mondiale sono state come il cacio sui maccaroni. Piccoli brindisi e tante felicitazioni dovute alla circostanza, evidenziata nel titolo, che mentre è stata “ridotta la stima del Pil europeo, raddoppia invece la crescita della(+ 2,6%)”. Ipotesi che avrebbe dovuto far rabbrividire tutti coloro che non hanno particolare nostalgia per vecchie e nuove autocrazie, ma che, nel caso del principale giornale che si ispira a, si rovesciano, invece, nel loro contrario. Come se l’eterogenesi dei fini, in passato, non si fosse già abbondantemente manifestata. Ma per chi odia soprattutto l’Occidente non c’è evidenza storica che possa contribuire al necessario revisionismo. In questo caso, poi, un giudizio così netto rischia, fortunatamente, di ...