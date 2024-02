La rinascita dell’Astoria Mega centro culturale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dal febbraio 2022 all’ultimo fine settimana di gennaio 2024 sono stati più di settemila cittadini a partecipare e ad animare “Ritorno all’Astoria”, il progetto di rigenerazione orientato a recuperare l’ex cinema di via Euterpe come hubdi comunità. Un progetto in due tempi, il primo, nel 2022, nato sull’onda dell’ottenimento delle risorse regionali (a cui si sono aggiunte quelle comunali per lo specifico delle attività con gli istituti scolastici), il secondo, nel 2023, proseguito grazie al grande successo del primo e alla scelta dell’Amministrazione comunale di continuare a sostenere un altro anno di attività, prima della parziale chiusura per i lavori di ristrutturazione. Gli interventi partiranno entro marzo per concludersi tra settembre ed ottobre. Si tratta di un investimento, per il primo stralcio, da 500mila euro, con i quali si potrà intervenire sulla ...