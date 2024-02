La protesta dei trattori arriva a Pavia | il corteo degli agricoltori in centro | “Non possiamo dare un futuro ai nostri figli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ildipartito da via Angelo Scotti a, entra nelabitato domenica mattina. La manifestazione si inserisce nel più ampio contesto delle protestee allevatori che da settimane si susseguono in Italia e in altri Paesi dell’Ue contro le politiche agricole dell’Unione europea e contro lo stato in generale in cui versa il settore. “Un piccolo proprietario terriero non ha la possibilità diunai proprie anavanti con la propria attività”, dice un agricoltore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.