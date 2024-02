La protesta dei camminatori | No ai motori sui sentieri umbri Così si depreda la montagna

(Di domenica 4 febbraio 2024) PERUGIA "Lava difesa e protetta, nonta". "Stop aisui. Il cuore verde deve rimanere tale". Hanno riempito piazza Italia. In centinaia sono saliti in centro davanti alla Regione per dire “no“ al cosiddetto emendamento Puletti, che permette la libera circolazione dei veicoli a motore suidi, laddove non vi siano tabelle di divieto. Le 24 associazioni promotrici della manifestazione (CAI, Lagap, Aigae, Fie, Orme-Camminare Liberi, Natura Avventura, Natural Slow Life,Partigiani Terni, Gusta Trevi, Collegio Regionale Guide Cicloescursionismo, Pedale Spellano, Subasio Epic, Fiab Perugia, La Rampicorno, Pale Guerro Hero, All Mountain Foligno, Agesci, Wwf, Fugs Speleologica, Legambiente, Fai, ...

C’è un tavolino con dei volantini del "Coordinamento nazionale riscatto agricolo" in cui, in evidenza, si legge che "la nostra è una protesta apolitica, nel pieno rispetto della legalità". La voce ...I trattori marciano per le strade di Ragusa dove è stato chiesto un intervento urgente delle istituzioni locali per sostenere il settore in grave crisi ..."Non è chiaro il motivo per cui serva un certificato – protesta una mamma –. Forse il personale ausiliario non è in grado di gestire l’accesso ai bagni e provvedere alla pulizia dei lavandini dai ...