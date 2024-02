La protesta degli agricoltori in Campania | decine di trattori presidiano lo stadio di Battipaglia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Anche glidella Piana del Sele si sono mobilitati.di operatori, con i loro, hannoto dinanzi allo‘Pastena’ di(Salerno) per sollecitare misure che possano permettere, hanno spiegato, la sopravvivenza delle numerose aziende agricole della zona. La Piana del Sele conta numerose aziende che operano non solo nel settore dell’allevamento bufalino eovini ma anche nella quarta e quinta gamma dell’ortofrutta. Le ragioni dellasono quelle espresse daglidi altre località: si va dall’aumento del costo delle materie prima a quello dei carburanti. E i loro prodotti però finiscono sul mercato, denunciano, sempre allo stesso prezzo, cancellando così di fatto ...

Cosa sta succedendo oggi in Europa? Come è possibile che il Green Deal, che è la soluzione al problema, venga scambiato con la causa del problema? ... (vanityfair)

Hanno allestito un presidio all'esterno del casello autostradale dell'A1 a Santa Maria Capua Vetere gli agricoltori che protesta no, come sta ... (ilmattino)

La Protesta dei trattori arriva a Pavia . Quest'oggi oltre 500 mezzi degli agricoltori hanno sfilato per le strade in un mega corteo organizzato per ... (ilgiornaleditalia)

Un'insolita scena ha catturato l'attenzione dei tanti turisti e passanti in piazza Duomo a Milano, dove gli agricoltori in protesta da settimane hanno trasportato la mucca Ercolina2 per mungerla ...La protesta degli agricoltori europei di questi giorni non è solo un grido di frustrazione, ma un appello urgente a riconsiderare il futuro dell’agricoltura, e della sostenibilità ambientale in senso ...Home Adn Kronos Roma, disordini nel centro migranti di Ponte Galeria dopo morte di un 22enne ...