La proprietà resti in mani pubbliche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Gli albergatori sono preoccupati per l’avvio del bando con la vendita unitaria dei beni strategici delle Terme e dei primi interessamenti per la procedura. Non c’è solo il dibattino politico che impazza su questo tema. Le strutture ricettive cittadine sono senza dubbio legate a tutte le possibilità di miglior funzionamento dell’azienda. Il timore è che una possibileprivata possa avere altri interessi. "La nostra posizione storica – spiega Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam – è quella dellapubblica dell’azienda con l’affidamento a un gestore privato. Il tribunale ha individuato la strada della liquidazione dei beni, bisogna vedere se ci sono imprenditori privati interessati a fare un’operazione del genere. Da parte nostra, non possiamo non condividere alcune preoccupazioni espresse a livello politico in questi ...