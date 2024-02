La Pro Sesto si illude | poi frena Ma con l’Arzignano ritrova il gol

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) MILANO Un punto ciascuno, 1-1, tra Arzignano e Pronella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C. Ad Arzignano si affrontano, su un campo in pessime condizioni, due squadre in difficoltà. I padroni di casa non vincono da cinque partite di fila, la squadra di Paci (alla seconda gara in panchina) addirittura da nove senza aver mai segnato nemmeno un gol. I padroni di casa mettono sotto pressione la retroguardia guidata dall’interno dei pali da Del Frate, davanti al quale lavora una squadra che si mantiene ordinata. Sono evidenti le difficoltà realizzative delle contendenti, che proseguono anche quando Sereni porta il primo vero pericolo alla porta delnon riuscendo a sfruttare un’ottima opportunità. Lo 0-0 dell’intervallo, con la Procostretta ad avvicendare l’infortunato Santarpia con l’esordiente ...