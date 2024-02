La politica e l' identità di genere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il caso di Marco, che durante il percorso per il cambio di sesso si è scoperto incinto. Sì, esistono disturbi nelladi nascita. Ma farne «manifesti» politici è follia. E poi, però, alla fine c’è la natura. E la natura, nella sua estrema complessità, è di una semplicità disarmante: maschio e femmina Iddio li creò. Possiamo inventarci tutte le formule che vogliamo, possiamo riempire volantini con genderfluid, biggender, pangender, demigender, trasnwoman, transman, cis gender, non binari e genderqueer, ma alla fine la natura non cambia. Le sue leggi neppure. Se una persona nasce donna è donna e come tale può rimanere incinta. Pensate che cosa fuori dal coro sto dicendo: chi ha l’apparato genitale femminile, in quanto donna, può mettere al mondo figli. Anche se ha preso gli ormoni per diventare uomo. Anche se ha la barba. Anche se si è fatta togliere il seno. ...