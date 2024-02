La polemica su Geolier ci dice molto di Napoli e delle sue divisioni

Emanuele Palumbo, noto come Geolier, è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Nato e cresciuto a Secondigliano, un quartiere di Napoli, in pochi anni è diventato uno dei maggiori espone ...Geolier, il rapper napoletano che ha portato la sua canzone a Sanremo, è al centro delle polemiche per il testo. Ma com’è la sua vita oggi che è diventato così famoso Emanuele Palumbo, alias Geolier ...Geolier arriva a Sanremo 2024 in mezzo alle polemiche per il suo testo in napoletano: per i puristi della lingua, il dialetto «non merita questo strazio». Pronti, via (nemmeno) ...