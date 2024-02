La piaga del gioco d’azzardo Gratta e vinci | caffè e slot Sempre più anziani schiavi | Prede perfette per gli usurai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) di Andrea Gianni MILANO Una donna, alla cassa, paga ile quattro ““ da cinque euro. Poi si affretta alla ricerca dei numeri fortunati mentre, al di là di un separè, il rumore delle macchinette in funzione scandisce le ore. Nessuno parla, lo sguardo è fisso sugli schermi. Un operaio delle nettezza urbana entra, compra le sigarette e corre a giocare. Scene quotidiane in un bar di periferia a Milano, dove i giocatori bruciano denaro e ore di vita. Uomini e donne, giovani lavoratori e anche pensionati che trovano nell’azzardo un antidoto alla solitudine. Problemi in aumento intercettati da associazioni e da sindacati che operano a contatto con la popolazione più anziana. "Tra i ludopatici ci sono molti over 65 che buttano la pensione giocando online, alle macchinette o con ie ...