La pagella di Napoli – Verona

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ildopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio, ritorna alla vittoria contro ilvincendo in rimonta con un capolavoro di Kvrarashkelia, si avvicina al quarto posto ma resta una squadra ancora in convalescenza.2 – 1 Ho visto questo: Gollini 6,5: Grande parata sul tiro di Lazovic nella ripresa, bene nelle uscite e nell’incitare i compagni. Di Lorenzo 5,5: Come il suo compagno di fascia non bene, spinge poco e male e è ancora lontano dal calciatore che conosciamo. Rrahmani 6: Partita sufficiente, qualche affanno su Noslin ma ampiamente sufficiente. Juan Jesus 6,5: Buona partita del brasiliano, non sbaglia nulla, sempre in anticipo soprattutto su Folorunsho. Mario Rui 5,5: Bene il primo quarto d’ora, poi non spinge come dovrebbe, spesso gioca la palla indietro. ...