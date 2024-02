La moviola Pesa il mancato rosso di Praszelik

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono tanti, tantissimi, gli eventi valevoli diaccaduti in Cosenza-Pisa. Una partita, quella del "San Vito – Gigi Marulla", senza eventi degni di nota fino al quarantatreesimo minuto, quando il direttore di gara Bonacina ha sventolato in faccia a Calabresi il secondo cartellino giallo. Ineccepibile l’espulsione, figlia di un intervento in anticipo ma con il piede a martello ai danni di Florenzi. Le polemiche, da parte del Pisa e soprattutto di Aquilani (che a fine partita sarà espulso) si sono scatenate appena due minuti dopo, con, già ammonito, graziato dall’arbitro dopo un fallo su Marin che ha interrotto una ripartenza. L’impressione è che il fallo fosse meritevole della seconda sanzione tanto quanto quella ricevuta dal numero 33 nerazzurro, e la scelta di Caserta di sostituire il giocatore all’intervallo è apparsa come ...