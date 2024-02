La mossa per guadagnare punti | abbinarla in chiave elegante

(Di domenica 4 febbraio 2024) Vincente, soprattutto fuori campo. La maglia polo, da ormai diverse stagioni, è tornata a giocare nel guardaroba. Complici nuovi tagli e modelli, è una delle protagoniste revival irrinunciabili per la Primavera-Estate 2024: soprattutto nella sua ultima versione, ampia e maschile, che strizza l’occhio al rugby. Come vestirsi a febbraio: 5 look cool da copiare X Leggi anche ...

"Lo scudetto è qui". Così oggi il Corriere dello Sport in apertura, che dedica la copertina della sua prima pagina al derby d'Italia tra Juventus ed Inter, in campo questa sera per una sfida al ...Wind si muove nel campo del 5G e della connessione veloce senza fili ...la società ha operato nel mercato delle telecomunicazioni come Linkem fino a settembre 2022 per poi cambiare ragione sociale in ...Primi sopralluoghi in 10 alberghi, dopo il piano varato dal Comune per reperire i nuovi alloggi. La vicesindaca Bellini e l’assessore Frisoni: "Molti sono troppo piccoli e non hanno servizi adeguati".