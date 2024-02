La Moda rallenta la crescita Occhi puntati sulla crisi di Suez

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 4 febbraio 2024) La Fashion Week che dal 20 al 26 febbraio riunirà il mondo dellaa Milano per assistere alle ultime sfilate donna vale un “tesoretto” da 70 milioni solo in termini di spesa turistica, con unadel 22,6% rispetto al 2019. Sono infatti oltre 63mila i visitatori italiani attesi e più di 50mila quelli stranieri che, si stima, finiranno con spendere in media quasi 1.400 euro a testa. Tutti i valori sono ampiamente superiori a quelli precedenti allaCovid. La fotografia sul campo scattata da Confcommercio aiuta a capire quando sia prezioso il settore dellaper il nostro Paese. Una linfa vitale che scorre dai blasonati brand sovente di proprietà di multinazionali come Lvmh, Kering o Richemont, ormai leader incontrastate del settore fino alle pmi della filiera, dove invece ancora sopravvive un’anima ...