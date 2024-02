“La mia ragazza su Marte” | distopia o realtà?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 4 febbraio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Extraterrestre è una vecchia canzone di Eugenio Finardi del 1978 che possiede tuttora un suo fascino. È la storia di un ragazzo che dalla sua cameretta guarda il cielo e invoca un eventuale alieno pregandolo di venire sulla Terra per portarlo via da un mondo in cui si sente solo e pieno di paure. «Extraterrestre vienimi a cercare… Voglio un pianeta su cui ricominciare». Potrebbe essere ancora l’invocazione di molti in questi tempi turbolenti tra guerre infinite e un pianeta disastrato dai cambiamenti climatici privo di speranza per le giovani generazioni. Ora l’idea che si possa viaggiare nello spazio e addirittura colonizzare Marte non appartiene più alla fantascienza e c’è già chi progetta questi pellegrinaggi salvifici nella galassia verso il pianeta rosso, viaggi avventurosi che né io né Eugenio Finardi forse ...