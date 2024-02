La lezione di Piero Martin | Galileo e l’intero Universo in un bicchiere di vino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Regia Nave Fiume – Prego signori date mie notizie alla mia cara mamma mentre io muoio per la Patria. Marinaio Chirico Francesco da Futani, via Eremiti 1, Salerno. Grazie signori – Italia !” Queste drammatiche parole, affidate alle onde del mare in una bottiglia ritrovata nel 1952 su una spiaggia di Villasimius in Sardegna, fanno da filo rosso di una narrazione appassionata che cuce insieme le sfide della scienza daGalilei a Guglielmo Marconi ad Albert Einstein, la presunzione dell’oscurantismo religioso e l’insipienza dei politici attraverso secoli di storia italiana. È partito dalla più grave disfatta della marina militare italiana – la battaglia di Capo Matapan, nelle acque a sud del Peloponneso – il professorper parlare diGalilei e della difficile strada del progresso scientifico ...