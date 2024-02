La lezione alla materna | | La diversità è ricchezza e s’impara fin da piccoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Venerdì si è celebrata la Giornata mondiale dei calzini spaiati, giunta all’undicesima edizione. Un modo per ricordare che ciascuno di noi è unico e irrepetibile nelle sue caratteristiche e che lagenera solo. Promuovere una cultura dell’inclusione significa così scoprire nuove dimensioni umane e far crescere un rispetto reciproco, soprattutto tra le nuove generazioni. È quanto è avvenutoFondazione Don Carlo Gnocchi, di via Ferraris. Dalle dieci alle 11.30, per vivere al meglio la ricorrenza, bambini, ragazzi e tutte le persone con disabilità di cui ci prendiamo cura al Centro Multiservizi e i bimbi della scuola dell’infanzia dell’Istituto canossiano Barbara Melzi di Legnano si sono incontrati "per far diventare risorsa ciò che appare come differenza – racconta Francesca Clapis, coordinatrice –. Dopo un ...