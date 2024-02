La Juventus di Allegri punta sulla difesa e sui calci piazzati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ladista trovando grande continuità di risultati,ndo primariamente sull’impostazione difensiva. Isono una risorsa importante, così come un ritrovato Vlahovic. TATTICA –in questa stagione ha abbandonato il suo classico trasformismo perre in modo netto sul 3-5-2. L’idea di gioco è improntata a massimizzare la fase difensiva: possesso lasciato agli avversari, blocco basso e meno rischi possibili, soprattutto nei movimenti in avanti dei singoli. Lanon cerca il pressing, ma è in grado di portarlo in determinati momenti per cercare transizioni offensive rapide. Non si ricerca il possesso, con poche ragnatele di passaggi. La fisicità della squadra rende i...