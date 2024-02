La goliardata gli costa la denuncia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) "E tu chi sei?", gli ha domandato il professore quando si è accorto che quel ragazzino che si era intrufolato in classe non era un suo studente. L’imbucato a lezione è un 15enne di Dongo, che probabilmente per scherzo, si è infiltrato tra gli studenti di terza media dell’istituto comprensivo di Menaggio. Della faccenda è stata subito informata prima la preside Valeria Cornelio e poi i carabinieri. L’adolescente terribile si sarebbe infilato nell’aula dove stava per cominciare una lezione per uno scherzo ad alcuni amici. Lagli è peròta unaa piede libero per interruzione di pubblico servizio, cioè quello scolastico. È stato inoltre segnalato ai magistrati della Procura dei minorenni di Milano. Rischiano di passare dei guai pure i suoi genitori, perché sono stati attivati pure gli assistenti sociali per valutare ...