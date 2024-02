La Garante per l’infanzia | “I diritti dei bambini messi a rischio da emergenza climatica e collasso della biodiversità”

(Di domenica 4 febbraio 2024) “La questione ambientale non è più rinviabile: se non si affrontano subitoe inquinamento dilagante, idie ragazzi saranno a, oggi e soprattutto domani e per questo, l’obiettivo di tutti gli Stati deve essere arrivare a emissioni zero entro il 2050”. Questo è il messaggio fondamentale contenuto nel Commento generale n. 26 del Comitato Onu suidele dell’adolescenza, adottato dal Comitato delle Nazioni Unite”. Carla Garatti, magistrata,pere l’adolescenza del nostro paese, lancia un grido di allarme sulla crisie sul suo impatto sui minori, citando ...

Si è concluso oggi in Consiglio dei Ministri l'iter per l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità . Lo annuncia ... (quotidiano)

Si è concluso in Consiglio dei Ministri l' iter per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità . Lo rende noto ... (orizzontescuola)

Cesa . In esecuzione di una Delibera di Giunta Comunale è stato emanato l’ avviso pubblico per l’individuazione “del garante dei diritti delle persone ... (casertanotizie)

Si è concluso il 31 gennaio in Consiglio dei Ministri l’iter definitivo per l’istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con ... (ilfattoquotidiano)

La Gis non ha versato le ultime quattro rate semestrali al Credito sportivo, il sindaco: «Ora la priorità è tutelare i cittadini» ...Proseguono le indagini dopo gli arresti dei ristoratori a Salerno, con i primi interrogatori per il gruppo imprenditoriale Bove-Zeno e le prime sostituzioni di misure cautelari come riportato dall’edi ...Il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ha visitato il carcere della città insieme al garante dei diritti dei detenuti in Toscana per incontrare il nuovo direttore e discutere delle opportunità di form ...