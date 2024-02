La Forti e Liberi parte alla grande | E vogliamo una tensostruttura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Al Palaunimec di Arcore è iniziata la prima giornata del Campionato Csen 2024 d Ginnastica Artistica. Ladi Monza nel Campionato Csen ha portato a casa 2 ori e un argento. La giornata ha previsto la prima gara della categoria Eccellenza 1. Le ginnaste in gara dellaMonza Asd 1987 hanno visto in gara due Allieve B, Vittoria Fortezza e Bianca Pagani. Vittoria ha sbaragliato tutte vincendo con quasi un punto sulla seconda classificata l’oro nella classifica generale. Bianca Pagani a causa della perdita di un elementotrave è scivolata 12esima nella generale, 4°parallela. Per la categoria Eccellenza 1 Junior A Daria Maderna ha fatto il miracolo: è arrivata prima assoluta e pure lei è salita sul gradino più alto del podio. La Junior B Chiara ...