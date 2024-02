La Fermana fa soffrire il Cesena Nel finale la beffa targata Shpendi

Note: espulso Heinz per la Fermana; ammoniti Varone, Silvestri e Adamo per il Cesena; Fort, Paponi e Giandonato per la Fermana; 10-5 corner; 3’ pt, 4’ st ...Poche sorprese negli undici titolari del match che sta per essere giocato al Manuzzi tra Cesena e Fermana. I padroni di casa di mister Toscano cambiano sulla fascia, dove non ci ...Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, al termine dell'1-1 di Foggia, come si legge sul sito ufficiale rossazzurro, ha dichiarato: “Quanto ho detto alla vigilia di questa gara non ...