La farmacia raddoppia Chiusura fino a martedì

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sei anni fa il trasferimento da Porta a Lucca alla nuova sede sull’Aurelia, in zona Conad. Ora, per lacomunale, è arrivato il giorno del grande passo: il raddoppio degli spazi con annessione dei locali lato nord. Un passaggio fondamentale per la struttura anche se comporterà, inizialmente, la necessità di unastraordinaria vista la necessità di effettuare i lavori più invasivi approfittando del weekend dedicato alla fiera di San Biagio. La, pertanto, sarà chiusa, e come disposto dall’apposita ordinanza del sindaco Alberto Giovannetti oggi il servizio di turno diurno festivo sarà svolto dalla“Nannini”, in piazza XXIV Maggio 2 a Tonfano (con orario continuato), mentre domani il servizio di turno diurno verrà effettuato dalla ...

