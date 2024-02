La delibera regionale Casa di comunità | c’è l’ok

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Arriva la terzadiper il territorio cremasco. A stabilirlo è lan.1827 dello scorso 31 gennaio. La sede sarà a Castelleone e troverà spazio nella fondazione Brunenghi. Si aggiunge quindi un nuovo tassello al piano di rilancio della sanità territoriale del distretto cremasco. Insieme a quella di Crema in via Gramsci, presso la sede dell’Asst e quella di Rivolta d’Adda, presso l’ospedale Santa Marta, la nuova struttura di Castelleone amplierà il ventaglio d’offerta dei servizi sociosanitari di prossimità per i cittadini di tutto il territorio. La soluzione arriva dopo lunghe trattative condotte anche dall’Area omogenea cremasca che, grazie alla coesione politica territoriale, è riuscita a ottenere un importante risultato. Viene sanato un “vulnus”, in quanto la stessa legge ...