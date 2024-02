La cuoca è marocchina | la cliente va via | “Non voglio niente che venga dalle tue mani”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Aicha, 28 anni, è ladi “Siamo Fritti”, un apprezzato locale di Borgomanero, in provincia di Novara. Sui social il titolare, Giulio, ha denunciato un episodio di razzismo che ha colpito il suo locale. Unaha ordinato una focaccia, ma quando si è accorta delle origini straniere della donna che l’ha preparata. E così è andata via sbottando: “Nonchesue!”. La solidarietà di tutto il paese.Leggi anche: Stupro di gruppo a Catania, il racconto shock della tredicenne BorgomaneroLa reazione shock “Siamo Fritti” è una pizzeria-friggitoria che si trova lungo la strada provinciale che da Borgomanero porta verso Arona e i laghi, dunque molto frequentata e con un’allegra atmosfera marinaresca. Su una ...

