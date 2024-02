La carica di Cross per Tutti Un sogno oggi al Bosco urbano | battere il record dei 2 355

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’anno passato arrivarono in più di 2.300 e anche stavolta sono attesi in tanti per sfidarsi nella corsa campestre lungo i sentieri del, con la gara che sarà valida come campionato provinciale per le categorie cadetti e cadette.dalle 9 il grande polmone verde di via Bottego ospiterà la terza tappa delper, il partecipatissimo circuito lombardo di campestre. Il percorso sarà quello impegnativo, ma tanto amato dagli atleti, all’interno del parco lissonese, disegnato dalla Polisportiva Team Brianza, che come da tradizione organizza l’evento come 11esima edizione del Trofeo Città di Lissone. Dopo le due tappe a Cesano Maderno e a Canegrate, si proverà aildell’edizione 2023 quando gli atleti partecipanti furono ben 2.355. ...