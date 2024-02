La capolista Alfonsi | Civitanovese | c’è da tornare a vincere»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) "La sconfitta con la Maceratese ci ha fatto male, oggi è importante soltantoalla vittoria". Lo afferma Sante, allenatore della, in vista del match odierno tra i rossoblù e i piceni dell’Atletico Azzurri Colli, in programma alle 15 al Polisportivo. "Più che la prestazione – spiega –, ai ragazzi chiedo la vittoria, anche giocando male". La volontà è quella di riscattare il tonfo patito domenica scorsa nel derby contro la Rata (0-1, ndr), dove allo stadio erano presenti oltre quattromila persone. "Questa non è stata proprio la miglior settimana per noi – confessa il tecnico ex Samb – , perché quel risultato si porta dietro dei segnali. Contro i biancorossi non abbiamo accontentato tutto quel pubblico venuto a sostenerci, perciò oggi mi aspetto una reazione". La, a quota 33 punti, ...