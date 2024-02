La buona notizia Nave arenata in darsena | il dragaggio dei fondali comincia già da domani

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Si informa che, da lunedì 5 febbraio, nello specchio acqueo prospiciente alla banchina numero 26 del porto di Ancona, avrà luogo uno spostamento di sedimenti al fine di aumentare l’altezza dei. In base alla documentazione trasmessa dall’Autorità di sistema portuale, la banchina rimarrà interdetta fino a venerdì 9 febbraio incluso". I due incidenti che nei giorni scorsi hanno visto coinvolte altrettante navi portacontainer della Msc hanno prodotto una risposta da parte delle autorità competenti. Questa è la nota tecnica diffusa ieri via Pec dalla capitaneria di porto a tutti gli operatori portuali dorici. Soltanto tre giorni fa la, passata inosservata fuori dall’ambito portuale, è stata portata all’attenzione generale da un nostro articolo che ha evidenziato la gravità di quanto accaduto e le conseguenze economiche provocate: una ...

Il suo trasferimento da Ciudad Juárez a Puebla è considerato una vittoria per il movimento animalista e non sarebbe stato possibile senza la ... (internazionale)

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "All' Ucraina finalmente potranno giungere i nuovi aiuti dell'Unione europea. È una buona notizia per il popolo ucraino e ... (liberoquotidiano)

"Giovanna Bruno - affermano Marchio Rossi e Caracciolo - lavorerà al fianco del presidente della comunità Antonio Decaro e saprà certamente dare un apporto fondamentale nel processo di valorizzazione ...«L’annuncio del governatore Roberto Occhiuto, in merito alla nuova base Ryanair nell’aeroporto di Reggio Calabria, non può che essere una buona notizia per l’intera Calabria, soprattutto in ...Fondazione Amplifon porta l’inclusione sociale a Bergamo: il commento di Susan Carol Holland Fondazione Amplifon ha esteso le proprie attività nella città di Bergamo: una buona notizia per gli anziani ...