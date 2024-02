La bottega napoletana che sui suoi scaffali vende prodotti coltivati risparmiando acqua

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Con radice o senza?». Lo spirito non manca a Simone Mollica, il giovane titolare dell’Orto va in Città,nel cuore di Napoli, dedicata all’agricoltura naturale e a selezionatissime specialità alimentari, da qualche giorno la prima in Italia ad avere un reparto orticolo inponica, nel quale si vendono verdure e micro ortaggi biologici dalle piante integre, vive, con la radice. Citando il famoso tiktoker napoletano di «Con mollica o senza», Simone diffonde sui social il suo credo vegetale. Cos’è l’agricolturaponica Qualche anno fa abbiamo cominciato a parlare di questo modello produttivo che abbatte del 90% i consumi d’per le proprie coltivazioni rispetto all’agricoltura tradizionale, secondo quanto stimato da Michele Guerra e Mattia Scarnecchia di Loop, l'azienda agricola di Afragola che ...