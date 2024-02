La Bohème | Andrea Chénier Lombardia terra d’Opera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Con Opera, cinque Teatri di tradizione tra i più belli del Nord Italia continuano la collaborazione con la stagione 2024/2025, proponendo al pubblico un cartellone decisamente ricco e importante, affrontato e proposto sempre in maniera virtuosa, che premia l’ottimizzazione dei costi e la condivisione di idee, risorse, progetti, palinsesti: un fiore all’occhiello che fa sistema sul territorio. La sinergia vede il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Fraschini di Pavia: in tutto, 4200 posti a sedere. I nuovi allestimenti, pensati per la futura stagione, cominciano con "La" di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore, che vedrà un nuovo allestimento nato dal bando per la selezione di un progetto di regia indetto da ...