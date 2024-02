La 13enne violentata davanti al fidanzato  nel parco pubblico Hanno immobilizzato lui | lei li implorava | sette fermati

«Lasciatemi, lasciatemi, vi prego», urlava la ragazzina. Il branco non ha avuto pietà. Né per la tredicenne, né per il fidanzato che cercava di liberarsi dalla ...Stuprata a 13 anni da due minorenni mentre gli altri cinque membri del branco guardavano la scena, minacciando e immobilizzando il fidanzato diciassettenne. La violenza sessuale è avvenuta a Villa Bel ...Catania come Caivano:, una ragazza di 13 anni è stata violentata da due minorenni mentre gli altri cinque membri del branco hanno assistito immobilizzando il fidanzato. L’aggressione sessuale è ...