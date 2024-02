L’ ora dei falchi E non soltanto sui campi di battaglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 febbraio 2024) È con delusione, rabbia e paura che l’umanità “colomba” sta cercando come può di ostacolare la crescita dell’altra sua parte, quella definibile “falco”. Al momento la seconda prende giorno dopo giorno sempre maggior importanza sull’altra e non solo per quanto riguarda i conflitti veri e propri. Rimanendo con l’attenzione concentrata sul caso Italia, per alcune vicende condotte sia da parte dello Stato che da parte di privati, meglio: quella che ha interessi in loco, nel suoi confini sono in corso una serie di tentativi di effettuare azioni tipo golpe, per ora non violenti. Lo scopo di tale modo di agire è più che evidente: dare l’assalto alla diligenza, cioè alle casse dello Stato, sia in maniera diretta che indiretta, operando in pratica una forma di saccheggio vera e propria. Questo modo di agire può essere messo in atto in più modi. Non è necessario, anche se preferito, che un ...