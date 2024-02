Kvara riaccende le speranze Champions | il Napoli batte il Verona nel finale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Da pochi minuti è terminata la gara tra iled ilcon il risultato di 2-1 a favore della squadra di Walter Mazzarri. Ildi Walter Mazzarri parte bene, visto che nei primi minuti riesce a non far uscire ildalla propria area di rigore. All’11’, infatti, Montipò è bravissimo a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Kvara riaccende le luci al Maradona. Una prodezza quasi allo scadere del georgiano consente al Napoli di battere in rimonta il Verona per 2-1 e rivedere la zona Champions ma che fatica. Così come con ...