Kurt Hamrin | addio al grande attaccante

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel mondo del calcio, dove ogni stagione porta con sé nuove stelle e nuove leggende, si stacca un’altra figurina dall’album della memoria. Questa volta, l’immagine che svanisce è quella di, unfenomenale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio sia in Svezia che in Italia. Nato nel 1934,ha trascorso la sua carriera calcistica tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, un’epoca in cui il calcio era un gioco di classe e di eleganza. Con i suoi capelli biondi e il soprannome di “Uccellino” a causa della sua leggerezza di gioco,ha incantato gli appassionati di calcio in tutto il mondo. Uno dei momenti più iconici della sua carriera è stato il suo arrivo in finale di Coppa del Mondo nel 1958 con la nazionale svedese, dove si ...

"Il Presidente Commisso, la sua Famiglia, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin, leggenda del calcio e ...Il mondo del calcio piange la morte di un grande calciatore del passato. Nelle scorse ore è infatti scomparso all'età di 89 anni Kurt Hamrin, ex attaccante svedese con un lungo passato in Italia.Ultime notizie Napoli - Il mondo del calcio è in lutto, perché è morto a 89 anni l’attaccante svedese Kurt Hamrin. Arrivato in Italia nel 1956 alla Juve, passò la stagione seguente al Padova e poi all ...