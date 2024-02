Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 4 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 4 febbraio 2024)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella quindicesima puntata del 4, l’architetta egittologa Corinna Rossi è ospite per mostrare il video di una ricostruzione completa di una tomba di un faraone. Ospite anche Vincenzo Levizzani, fisico e dirigente di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna, con il quale si farà un vero e proprio viaggio tra le nuvole, per capirne le differenze e analizzare come ...