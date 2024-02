Khaby Lame | l’influencer e content creator debutta al cinema | ”Ho sempre voluto fare l’attore”

(Di domenica 4 febbraio 2024)debutterà alin una commedia dal titolo ’00’ che sarà ambientata fra Italia, Stati Uniti, Montecarlo, Dubai e la Costa Azzurra.alcon la commedia ”00” Venezia Radio Tvitaliano di origine senegaledebutterà alesordendo come attore in 00, una commedia di azione in lingua inglese.ha dichiarato a Variety: “Recitare èstato il mio sogno.“Ma non voglio improvvisare. Ecco perche’ mi voglio immergere nello studio della recitazione e dell’inglese perdel mio ...

(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - Khaby Lame sta per debuttare nel suo primo film: l'influencer italiano di origine senegalese che e' anche il piu' seguito content creator di TikTok avra' la parte di un ...Khaby Lame sta per debuttare nel suo primo film: l'influencer italiano di origine senegalese che e' anche il piu' seguito content creator di TikTok avra' la parte di un rider delle consegne di cibo a ...Dopo il debutto televisivo come giurato nell’ultima maledizione di Italia’s Got Talent (da mercoledì in onda in chiaro su TV8), il tiktoker Khaby Lame è pronto a entrare nel mondo del cinema. Variety ...