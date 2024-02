Kerakoll Sassuolo esce sconfitta ma con onore dalla Coppa Italia di Serie B

(Di domenica 4 febbraio 2024) toscanagarden 31 (25/23 25/22 22/25 25/23) TOSCANAGARDEN CASTELFRANCO DI SOTTO: Nicotra 9, Samminiatesi 9, Ciappelli 10, Aliberti 8, Simoni 18, Berberi 1, Taliani (L1), Crescini 5, Galoppini 1, Dell’Endice 1, Stagnari, n.e. Parentini, Da Prato, Croce; all.: Mattioli.: Montesion 4, Mantovani, Soli 2, Lodi 4, Bigarelli 6, Sartoretti L. 9, Ugolini (L1), Giurati, Serafini 12, Anceschi 10, Marchesi 3, Diegoli 3, Odorici 8, Luppi (L2); all.: Dall’Olio. NOTE: Durata set 28’ 29’ 26’ 29’ per un totale di 111’; Castelfranco 62 su 97 (B.S. 12, Vinc. 7, Muri 11, E.P. 20);61 su 93 (B.S 15, Vinc. 4, Muri 9, E.P. 20). Non riil colpaccio alla(la squadra nella foto), che con ladi ieri ...

La Sabini Castelferretti vince contro la Kerakoll Sassuolo nella Coppa Italia di pallavolo maschile, ma viene eliminata. Nonostante ciò, il risultato positivo carica la squadra per il ritorno in campi ...Le squadre di pallavolo di Modena non giocheranno questo weekend, ma ci sono gare di qualificazione per le Final Four. La Kerakoll Sassuolo si è qualificata per un concentramento a tre.La Kerakoll Sassuolo rappresenterà Modena nella fase di qualificazione. La Federazione Pallavolo ha ufficializzato regolamento, e svolgimento, della Coppa Italia riservata alle formazioni di serie B ...