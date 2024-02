Kate Middleton | cosa è successo dopo il ricovero | c’era da aspettarselo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 febbraio 2024) Re Carlo III d’Inghilterra e la principessa erede di Galles,, salgono nel consenso dei sudditile rispettive degenze ospedaliere. In picchiata, invece, la popolarità di Harry e Meghan. Lo svela il Telegraph, che cita un sondaggio Ipsos condotto mentre i due erano ricoverati nella London Clinic, a Marylebone. La regina Camilla, la figura reale più anziana a svolgere funzioni pubbliche in questo momento, ha registrato anche lei una crescita di tre punti. E il principe William?Leggi anche: Famiglia reale infuriata per le presunte voci suI sondaggi sulla popolarità dei reali inglesi Il principe William è il membro della famiglia reale che da sempre mantiene il consenso più alto presso i propri sudditi, con il 62% della popolarità. A ruota sua ...