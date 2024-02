K Sport e Urbino cercano il riscatto

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi in Eccellenza 5ª di ritorno (ore 15). Osimana-KMontecchio Gallo. "Gara ostica – dice il dg della KMatteo Mariani – torniamo al “Diana“ per la seconda volta e per la quarta volta quest’anno incontriamo una squadra che in questi anni non siamo riusciti a battere. Loro hanno un organico importante, composto da giocatori veri, bravi a difendersi, con un potenziale raro per questa categoria. Dovremo essere bravi nella gestione dei novanta minuti, attenti nelle palle inattive dove sappiamo che Tittarelli, Alessandroni e Patrizi, per dirne alcuni, sono letali, ed abili a trasformare tali situazioni a favore. Oggi mister Lilli dovrebbe avere tutti i nostri effettivi a disposizione mentre agli altri mancherà lo squalificato Borgese, che nelle altre gare si era mostrato giocatore di grande spessore". "Per un risultato positivo – aggiunge ...

In una domenica ricca di emozioni la capolista Civitanovese sconfitta in casa dalla Maceratese vede avvicinarsi (a un punto) il duo K Sport Montecchio Gallo-Montegranaro. Ma a contendersi la vittoria ...Non dovrebbe mancare lo spettacolo oggi nella quarta giornata del campionato di Eccellenza, ad iniziare dal derby Urbania-Urbino per continuare con K Sport – Montefano, scontro diretto d’alta quota ...Lo sport come rinascita, talvolta come riscatto. L’attività fisica come volano per una maggiore serenità personale e per una socialità più sana e costruttiva, motore propulsivo per la valorizzazione d ...