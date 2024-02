Juventus | il ds Southampton rivuole Alcaraz | 'In Italia per crescere | tornerà più pronto' Come funziona il prestito

(Di domenica 4 febbraio 2024) Neanche il tempo di scendere in campo per la sua prima apparizione ufficiale con la maglia dellache già per Carlos...

L'argentino ha dato l'ok per il trasferimento ed è atteo a Torino per le visite La ricerca di un centrocampista da parte della Juventus è vicina ... (sbircialanotizia)

Ezio Greggio, tramite X, ha voluto caricare la Juventus in vista del match di questa sera: "Questa sera a San Siro con Juventus-Inter va in scena la partita dell ...Nonostante stia facendo grandi cose a Frosinone, Matias Soulè, centrocampista offensivo argentino classe 2003, non dovrebbe tornare alla Juventus a fine stagione per restare: come riportato ...L’attaccante argentino, Matias Soulè, ha raggiunto un record che gli permette di entrare di diritto nella storia del Frosinone dopo l’avvio di stagione mozzafiato. E’ solo questione di ora prima che ...