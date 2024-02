Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi |Trattativa per gli ostaggi | Hamas pronto a rifiutare accordo mediato a Parigi Netanyahu | «Non accetteremo un accordo a qualunque prezzo»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ledi domenica 4 febbraio sul conflitto tra, in diretta. Bombardieri partiti dagli Usa attaccano basi filo-iraniane in Siria e Iraq, colpiti 85 obiettivi

Netanyahu ha poi confermato che Israele non metterà fine alla guerra fino «all'eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi e che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele».Hamas è pronto a rifiutare l'accordo mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Ynet e Jerusalem Post.Almeno due bambini sono stati uccisi in un attacco israeliano contro un asilo nella città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza: ci ...