Involuzione Casertana | Cangelosi e Degli Esposti | “Situazione da cui si esce col lavoro”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 4 febbraio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Questa volta ad esaminare uno scialbo zero a zero e il momento non proprio brillante della squadra in sala stampa non scende solo il tecnico Vincenzoma anche il direttore sportivo Alessandroche, come solito fare, nei momenti critici della stagione è il primo a metterci la faccia. Era accaduto già lo scorso anno in serie D allorquando la squadra viveva un momento di crisi identitaria. Chi ha assistito alla gara di ieri si sarà senz’altro reso conto che ladi questo inizio anno non è più quella ammirata nel girone di andata: una evidentedi risultati più che di gioco, la stanno ridimensionando in classifica relegandola nel gruppo delle inseguitrici. Classifica che, diciamolo a scanso di equivoci, ad inizio stagione, visti i tanti ...