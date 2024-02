Inter | Pavard | 'Gioco per vincere | non per i soldi Voglio essere fiero di me stesso a fine carriera'

Benjamin Pavard è tra i migliori in campo anche di Fiorentina-Inter (0-1). Il difensore francese bissa l’ottima prova in finale di Supercoppa ... (inter-news)

Pavard ha sfoderato una prova maiuscola in Fiorentina-Inter. Sue alcune delle giocate decisive in ripiegamento fra cui ben due salvataggi a Sommer ... (inter-news)

In difesa domina il bianconero Danilo (3,3 milioni) che svetta sul difensore dell’Inter più seguito, Benjamin Pavard (2,5 milioni). Tra i pali si impone Wojciech Szczesny con 3,9 milioni sul collega ...E’ arrivato in punta di piedi ma è diventato già imprescindibile. Benjamin Pavard sa come si vincere e quale occasione migliore della sfida contro la Juventus. Queste le parole del difensore: “Prima ...Simone Inzaghi avrebbe ormai sciolto tutte le riserve in vista di Inter–Juve di questa sera. Darmian, in tal senso, pare aver vinto il ballottaggio con Dumfries sulla fascia destra. Questo il ...