Inter Miami | Messi non gioca | tifosi lo contestano a Hong Kong Interviene anche il governo

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo (assente) rifila 6 gol all’Inter Miami di Messi Cristiano Ronaldo è out per infortunio e non ha preso parte alla partita contro l’Inter Miami di Lionel Messi per la ‘Riyadh Season Cup’. A Riad ... (calcioweb.eu)

L’Al-Nassr senza Ronaldo batte 6-0 l’Inter Miami di Messi Riad, 1 febbraio – Cristiano Ronaldo non ha preso parte per un infortunio al polpaccio alla sfida con l'Inter Miami di Lionel Messi per la 'Riyadh ... (sport.quotidiano)

Inter Miami - che figuraccia : prende 6 gol dall'Al Nassr di Ronaldo figuraccia dell'Inter Miami alla Riyadh Season Cup, una serie di test amichevoli in corso in questi giorni a Riyadh, in Arabia Saudita.... (calciomercato)

Al Nassr-Inter Miami - Cristiano Ronaldo non gioca : salta il duello in campo con Messi Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match della ‘Riyadh Season Cup’ tra Al Nassr e Inter Miami. Come già annunciato ieri dal tecnico Luis ... (sportface)