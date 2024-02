Inter, Marotta vuole Zielinski: “Opportunità da cogliere, le parodi De Laurentiis…” (Di domenica 4 febbraio 2024) Marotta ammette l’Interesse dell’Inter per Zielinski del Napoli: “Ha i requisiti per essere un nostro giocatore. ADL scherza, fa parte del divertimento”. Nel pre-partita di Inter-Juventus, l’AD nerazzurro Beppe Marotta ha parlato del possibile arrivo di Piotr Zielinski dal Napoli: “Quando ci sono Opportunità come lui le dobbiamo perseguire. Ha i requisiti per essere un nostro giocatore, vedremo se ci riusciremo”. Marotta non si nasconde: “Dobbiamo avere una rosa competitiva con più titolari. Zielinski può essere un’occasione da cogliere“. Poi scherza sulla battuta di ADL che disse “ve lo regalo”: “Fa parte del divertimento del calcio”. L’Inter sembra fare sul serio per il ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di domenica 4 febbraio 2024)ammette l’esse dell’perdel Napoli: “Ha i requisiti per essere un nostro giocatore. ADL scherza, fa parte del divertimento”. Nel pre-partita di-Juventus, l’AD nerazzurro Beppeha parlato del possibile arrivo di Piotrdal Napoli: “Quando ci sonocome lui le dobbiamo perseguire. Ha i requisiti per essere un nostro giocatore, vedremo se ci riusciremo”.non si nasconde: “Dobbiamo avere una rosa competitiva con più titolari.può essere un’occasione da“. Poi scherza sulla battuta di ADL che disse “ve lo regalo”: “Fa parte del divertimento del calcio”. L’sembra fare sul serio per il ...

