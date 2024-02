Inter-Juventus | Zazzaroni scrive all’arbitro Maresca | “Sei il protagonista più atteso | ti do un consiglio”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivanha scritto una lettera a Fabio, arbitro designato per il big match. “Caroti scrivo, così mi distraggo un po’ da Lautaro e Vlahovic, Thuram e Yildiz, Barella e Rabiot, Inzaghi e Allegri, ladri e guardie, guardie e ladri, Sinner e Djokovic (e Alcaraz, sembra uno scherzo) e altre stupidaggini spacciate per provocazioni – si legge -. Da giorni non si parla che di loro, ma ilpiùdi-Juve sei tu. Vedi, noi fingiamo diessarci di tecnica, tattica, caratteri e stati di forma, in realtà siamo soltanto incuriositi ddella partita tradizionalmente più scomoda del ...

Il duello a distanza non è più a distanza . Schermaglie, un po’ di veleni che non guastano mai, i botta e risposta con sorpassi e controsorpassi ... (sportface)

Inter-Juventus in Serie A per l’avvincente lotta Scudetto e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per tentare la ... (inter-news)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Juventus, Serie A calcio 2024 in DIRETTA, sfida scudetto tra Allegri e Simone Inzagh ...Lautaro è il centro di gravità dell’Inter che stasera contro la Juve si gioca un pezzo di seconda stella. Il Toro non ha mai segnato per due gare di fila ai bianconeri e dopo il graffio dell’andata sp ...Inter-Juventus in vista, tanti temi caldi per il big match: e uno di questi riguarda Rabiot, uno dei giocatori più discussi anche a livello di mercato E’ il weekend di Inter-Juventus, forse il più ...